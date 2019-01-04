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11 ilde FETÖ operasyonu: 42 kişi hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

*Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.

*Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen, mühendis, gibi kamudan ihraç olmuş ve örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce , İzmir , Kocaeli , Kütahya , Manisa ve Van'da bulunan çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.

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