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11 ilde harekete geçildi! FETÖ operasyonu, çok sayıda kişiye gözaltı

26.09.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 11 ilde 2011-2013 yılları arasında yapılan bazı merkezi sınavlarda soruların sızdırılması soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde harekete geçildi! FETÖ operasyonu, çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yıllarında yapılan KPDS, ALES ve YDS sınav sorularının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

20 GÖZALTI

Bu kapsamda, haklarında örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldığına dair beyan olduğu, söz konusu sınav sorularını temin ettiği, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunduğu, meslek veya üniversite birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramayla haberleştiği belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

ESKİ HAKİMLER, MALİYE BAKANLIĞINDAN İHRAÇ EDİLEN KİŞİ...

Öte yandan İstanbul ve Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 eski hakim ile Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişinin bulunan 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Adresinde bulunamayan bir FETÖ şüphelisinin ise cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA-İHA

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