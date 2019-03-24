11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Polis savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca suç örgütünün elemanlarını takip etti. Yapılan takipte çete liderinin Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Riber O. (44) olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye'de 11 ilde yasa dışı bahis oynattığını, Adana'da 3 kardeşinin işi organize ettiğini belirledi.

Polis bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. 800 polis eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

Bahis çetesinin ise liderliğini yapan Riber O.'nun (44) KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Riber O.'nun hesaplarını kullandığı kişilere 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin de farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu.

Günlük kazancı 400 bin lira olan Riber Ö.’nün de dolandırıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan, savcılık talimatıyla el konulan ve piyasa değeri yaklaşık 2.1 milyon lira olan 21 lüks otomobil de Adana Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına çekildi. Söz konusu araçlar, burada ‘lüks bir oto galeriyi andırdı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Riber Ö., Ali ve Serkan İ. kardeşlerle birlikte 34 kişi tutuklandı; 16’sı savcılık ifadesi, 61’i de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı.