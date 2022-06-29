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11'inci kattan düşmüştü! Raziye öğretmenin sır ölümünde çocuklarının velayeti anneanneye verildi

29.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de geçen yıl 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden Raziye Ebru Erciyes'in 2 çocuğunun velayeti dava açan anneanne E.D.'ye verildi. 8 yıllık eş söz konusu olaydan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ifadesi dikkat çekmişti. Erciyes, "Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım; Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Çıplak vaziyette atladı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" demişti.

11'inci kattan düşmüştü! Raziye öğretmenin sır ölümünde çocuklarının velayeti anneanneye verildi

Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Beden Eğitimi Öğretmeni Raziye Ebru Erciyes, geçen yıl 20 Haziran'da saat 04.30 sıralarında iddiaya göre, 11'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreçte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmasını tamamladı. Hasan Devran Erciyes hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Tutuksuz sanık Erciyes için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kayseri 6'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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'SIÇRADIM AMA TUTAMADIM'

Kayseri 6'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, "Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım; Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Çıplak vaziyette atladı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" dedi. Bu arada ölen Raziye Ebru Erciyes'in annesi E.D., torunlarını Hasan Devran Erciyes'ten almak için velayet davası açtı. Kayseri 9'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erciyes çiftinin yaşları 1,5 ve 7 olan çocuklarının velayeti anneanne E.D.'ye verildi.

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(DHA)

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Kayseri
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