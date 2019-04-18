11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı

13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı

Türk sanatçıları, oyuncuları ve Türk geleneklerini Orta Avrupa ile paylaşmaya davet edeceklerini vurgulayan Fodor, "Çeşitli edebiyat, halk sanatları, müzik, dans ve buna benzer organizasyon, atölye ve projelerle sizlere Tuna kültürlerinin zenginliğinden bir parça göstermeyi umuyoruz." değerlendirmesine bulundu.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" projesine değinen Fodor, "Tuna sadece Avrupa'da bulunan bir nehir değil bizi Avrupa'nın kalbinde birleştiren bir nehirdir aslında. Bu Avrupa Birliği projesinin yardımıyla birbirimizin kültürel mirasını ve geleneklerini tanıma fırsatına sahibiz. Bu yolculuğa Türkiye ile Tuna bölgesi arasındaki kültürler arası diyaloğu desteklemek için çıktık." dedi.

Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleştirilen festivalin açılışında, yeni bir kültürel paylaşımın ve dayanışmanın başlangıcını kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan da festivalin Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen kültürlerarası diyalog programının bir parçası olarak düzenlendiğini anımsattı.

Akdoğan, açılışa gelenlere ve festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin sonucu olarak pek çok organizasyona imza atılacağını ifade etti.

Açılış programında Yunus Emre Enstitüsü'nü 3 kişi olarak temsil ettiklerini belirten Akdoğan, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül ve Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Melda İrem Mantı'yı tanıtarak sahneye davet etti.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky ise konuşmasında "İnsanları birbirinden ayıran sınırların var olduğu bir dünyada, kültür ve edebiyat diyalog kurma ve birleşmek için teşvik sağlama gücüne sahiptir." dedi.

Festivallerin dünyanın dört bir yanından gelen yetenekler için farklı halklara ve edebiyatlarına merak uyandıran kültürel bir alışverişe imkan sağladığını ifade eden Neynsky, şöyle devam etti:

"Antolojide öyküleri yer alan ve bu gece bizimle birlikte olan 12 Bulgar yazarı tanımaktan gurur duydum. Türkiye'deki okurlarıyla ilk buluşmalarını, ortaklıklarını güçlendirmeyi ve bu prestijli festivalin sunduğu her şeyden tam olarak yararlanmayı dört gözle bekliyorlar. İTEF'e başarılar dilerim."

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu İTEF kapsamında söyleşiler, dil atölyeleri, konserler ve edebiyat partileri düzenlenecek.

"Dalgakıran Edebiyat" temasıyla edebiyatseverlerin karşısına çıkan festival, 22 Nisan'da sona erecek.

