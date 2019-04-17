11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - 11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) yarın başlayacak.

Yapı Kredi bomontiada ve KargArt'ta 18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, "Dalgakıran Edebiyat" temasıyla edebiyatseverlerin karşısına çıkacak.

Bu yıl İTEF kapsamında söyleşiler, dil atölyeleri, konserler ve edebiyat partileri de düzenlenecek.

İtalyanca çevirmen Eren Yücesan Cendey, İspanyolca çevirmen Süleyman Doğru, İngilizce çevirmen Duygu Akın, çağdaş Bulgar edebiyatının tanınan isimlerinden Alek Popov, Alexander Spatov, Angel Igov, Deyan Enev, Elena Alexieva, Georgi Gospodinov, Kalin Terziyski, Peter Chouhov, Peter Delchev, Radoslav Parushev, Vesela Lyahova, Vladimir Zarev ve Zahari Karabashliev gibi isimler de festival kapsamında okuyucuyla buluşacak.

Festivalde ayrıca Azra Kohen, yazar Murat Menteş, çizer Hakan Karataş, Peter Stamm, Fuat Sevimay, Safter Korkmaz, Seçil Epik ve Halil Türkden'in katılacağı söyleşiler yapılacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalin kapanışında, Macaristanlı caz bas-kontrbas müzisyeni Egri Janos, davulcu ve piyanocusuyla birlikte sahne alacak.

