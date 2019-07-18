11. Kalkınma Planı Genel Kurulda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için millet bahçelerini 81 ile yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda 2023 yılına kadar 81 milyon metrekare alanda millet bahçesi yapılacaktır." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 11. Kalkınma Planı'na ilişkin sunumunda, plan döneminde vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu amaca yönelik olarak aile hekimi başına nüfusun 3 bin 207'den 2 bin 700'e düşürülmesi hedeflenmektedir. Buna ilaveten evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılarak, erişim ve kalitenin artırılması ve yoğun bakım, palyatif bakım ve geriatri hizmetinin evde bakım hizmetleri ile entegrasyonunun sağlanması plan döneminin sağlıkta diğer önemli hedefleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Güçlü toplumun inşasının kadınların güçlenmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Oktay, kız çocukları ile kadınların eğitim ve öğrenime erişiminin artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, kadının toplum içindeki statüsünün geliştirilmesi için farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaklarını söyledi.