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11. Kalkınma Planı Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır" - CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: - "AB ülkeleri ile ticaret yapıyoruz ama bu kalkınma planında AB'ye yer verilmiyor. AB, neden bizim için bir hedef değil? Bu planda neden AB'yi görmezden geliyoruz?"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri devam ediyor.

Kalkınma Planı'nın birinci bölümü üzerine HDP Grubu adına söz alan Paylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi şirket gibi yönettiğini, Meclisin "notere" dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Garo Paylan, 11. Kalkınma Planı'nın "sadece yandaş çevreleri kalkındıracağını" savunarak, "Vatandaş, açlık sınırının altında yaşıyor. Esnaf siftah yapmadan dükkanını kapatıyor. Vatandaş huzur istiyor. Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır. Bu plan hazırlanırken STK'lerin görüşü alınmadı. Katılımcı olmayan bir planın başarı şansı yok." ifadelerini kullandı.

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletekili Bülent Kuşoğlu da 11. Kalkınma Planı'nın 2019-2023 dönemini kapsadığını, bu nedenle planın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl hedefleri açısından da ayrıca önem teşkil ettiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Kuşoğlu, "Siyasi iradesi olmayan bir bakanın planı savunması ve bundan sorumlu olması sıkıntılı bir durumdur. Bakanların güvenoyu almamış olmamaları demokrasi açısından büyük bir eksikliktir. Bakanlar, başında bulundukları bakanlığın genel sekreterliği durumuna düştüler." diye konuştu.

Planların samimi ve gerçekçi olmak zorunda olduğunu ifade eden Kuşoğlu, "AB ülkeleri ile ticaret yapıyoruz ama bu kalkınma planında AB'ye yer verilmiyor. AB, neden bizim için bir hedef değil? İhracatımızı, ithalatımızı en fazla AB üyesi ülkelerle yapıyoruz. Bu planda neden AB'yi görmezden geliyoruz? Bu, gerçekçi bir yaklaşım mı? Türkiye'nin bin yıldır hedefi Batı ve çağdaşlık olmuştur ama biz bu hedefi kaldırdık. Bu, çok önemli bir eksikliktir." değerlendirmesinde bulundu.

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