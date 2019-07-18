11. Kalkınma Planı Genel Kurulda

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri devam ediyor.

Kalkınma Planı'nın birinci bölümü üzerine HDP Grubu adına söz alan Paylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi şirket gibi yönettiğini, Meclisin "notere" dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Garo Paylan, 11. Kalkınma Planı'nın "sadece yandaş çevreleri kalkındıracağını" savunarak, "Vatandaş, açlık sınırının altında yaşıyor. Esnaf siftah yapmadan dükkanını kapatıyor. Vatandaş huzur istiyor. Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır. Bu plan hazırlanırken STK'lerin görüşü alınmadı. Katılımcı olmayan bir planın başarı şansı yok." ifadelerini kullandı.