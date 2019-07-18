11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

Tatlıoğlu, 11. Kalkınma Planı'nın, 2019-2023 dönemini kapsadığına işaret ederek, "2019 yılını kapsıyorsa bu planın 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi lazımdı. Bu plan, atın arkasından koşan seyis gibi. Yetişecek de ata binecek de bunu sürecek de istikameti bulacak." dedi.

Kalkınma planının, toplumla buluşarak Türkiye'nin gündeminde günlerce konuşulması, ticaret odaları, sanayi odaları, sendikalar ve siyasi partiler gibi bütün mahallerde tartışılması gerektiğini söyleyen Tatlıoğlu, 11. Kalkınma Planı'nın medyada ilk 4'te dahi yer almadığını öne sürdü.

Kalkınma planının birinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 11. Kalkınma Planı'nın, başarılı olabilmesi için iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini ancak böyle bir hazırlığın söz konusu olmadığını savundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın geçmişi de planladığını savunarak, "Bu plan atın arkasından koşan seyis gibi." dedi.

11. Kalkınma Planı'nın "ölü doğduğunu" savunan Tatlıoğlu, "planın geçmişi de planladığını" ifade etti.

Kalkınma planının "zamanın ruhuna uygun hedeflere vurgu yapan bir sloganı, mesajı bulunmadığını" iddia eden Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu planı kim okursa okusun, plana kim bakarsa baksın bunun Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir kapasitesi, hacmi, yönü, yöntemi yok. Bu plan kupkuru bir metin. Bu plan heyecanlandırıcı değil. 2023 hedefleri böyle değildi, heyecanlandırıcıydı, 'haydi Türkiye' diyordu. Bu plan adeta aç bir çocuğun ağzına verilmiş şekersiz ciklet gibi. İsteyen çiğnesin ama biz çiğnemeyeceğiz."

- "Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek istiyorlar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 11. Kalkınma Planı'nın, dünyada büyük sorunların yaşandığı, belirsizliklerin arttığı, ekonomik ve siyasi güç dengelerinin hızlı şekilde değiştiği, yeni güç ve çekim merkezlerinin oluştuğu bir dönemde hazırlandığını belirtti.

Türkiye'nin, coğrafyası itibarıyla hiçbir zaman bir sükunet halkası içinde olmadığı gibi özellikle son dönemde tam bir karmaşa, belirsizlik ve çatışma düzeninin ortasında kaldığını söyleyen Kalaycı, "Türkiye artan şiddette tehdit kuşağında tutulmuş, vatanımız tehlikeden tehlikeye girmiştir. 15 Temmuz 2016'da tarihin en şiddetli işgal ve ihanet teşebbüslerinden birine milletçe maruz kaldık. Hamdolsun Türk milleti istiklaline canıyla, kanıyla, imanıyla sahip çıkmıştır." dedi.