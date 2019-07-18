11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "11. Kalkınma Planı, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için kullanılabilecek önemli bir fırsattı. Bunu derli toplu bir program halinde kamuoyuna sunabilseydik, krizden çıkmak için gerekli olan güveni yaratabilirdik ama fırsat kaçtı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sürüyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şahsı adına söz alarak, 11. Kalkınma Planı'nın toplumun ilgili kesimleriyle, sendikalarla paylaşılmadığını savunarak, plana yönelik eleştirilerde bulundu.

"Halkın ihtiyaçları hiç sorulmadan yalnızca sarayda yaşayanlar tarafından yapılmış, meclis komisyonunda tek bir virgülüne bile dokunulmamış, milletvekillerinin okumasına bile fırsat tanınmayan bir plan halkın yararına olabilir mi?" diye soran Baş, "Elinizi vicdanınıza koyup bu soruya cevap vermenizi ve buna göre karar vermenizi istiyorum." diye konuştu.

"Plan" denildiğinde sosyalist ve komünistlerin akla geldiğini söyleyen Baş, "Plan bizim işimiz. Bu meselenin temelinde aslında böyle bir ayrım var. Kapitalist düzende plan yapamazsınız ama kapitalist düzende bile birtakım düzeltmeler yapılabilir, siz onu da yapmıyorsunuz." ifadesini kullandı.