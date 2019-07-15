11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 11. Kalkınma Planına ilişkin, "Verimli olarak hayata geçirilmezse telafisi zor olan ama diğer taraftan seçici, koordineli, öngörülebilir politikalar uygulanarak değerlendirilirse Türkiye ekonomisine kalkınmada lig atlatabilecek bir plan ve bir süreç var önümüzde." dedi.

11. Kalkınma Planının görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimini lanetledi ve bu sırada hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

Türkiye'nin ortalama her 15 yılda bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirten Paylan, "Türkiye öz güvenle 'Bir daha darbe olmayacak.' diyemiyor. Çünkü geçmiş darbelerle de 15 Temmuz darbe girişimiyle de yüzleşmedik." diye konuştu.

Plandaki hedeflerin, hükümetin 2023 hedeflerinin yarısı düzeyinde olduğuna dikkati çeken Paylan, "Neden 25 bin dolarlık kişi başına gelir hedefine yürüyemiyoruz? Çünkü Kalkınma Planı'nda demokrasi, vicdan, adalet açığı var. Bunların üzerine gidemezsek cari açık, bütçe açığı filan yönetilemez." ifadelerini kullandı.