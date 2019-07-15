11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin de aralarında bulunduğu hedeflerine ilişkin, "Bu hedefler hayal değildi. Türk ekonomisinin potansiyeli bu hedefleri tutturmaya müsaitti. Ülke çok kötü yönetildi. O kötü yönetimin sonucunda bu hedefleri tutturamadık. Bugün buraya gelen plan, aslında kötü yönetimin açık seçik itirafıdır." dedi.

11. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Faik Öztrak, konuşmasında, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin genlerinin bozulduğunu, bu olayın, hem ekonomiyi hem hukuku hem de demokrasi kalitesini etkilediğini belirterek, 15 Temmuz sonrasında denge ve yönetim mekanizmalarının, güçler ayrılığının yok edildiğini ve "tek adam tarafından karar alındığını" iddia etti.

11. Kalkınma Planının bir hukuksuzluğun itirafı olduğunu öne süren Öztrak, "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda açıkça diyor ki; bütçeyi, plana, orta vadeli plana ve orta vadeli programa göre hazırlayacaksın. 11. Kalkınma Planı sonradan geliyor. İlk yılı 2019 ama 2019'un bütçesini uyguluyorsunuz. Yasa açıkça çiğnenmiş." diye konuştu.