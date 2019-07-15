HABER

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak: - "2023 hedefleri hayal değildi. Türk ekonomisinin potansiyeli bu hedefleri tutturmaya müsaitti. Ülke çok kötü yönetildi. O kötü yönetimin sonucunda bu hedefleri tutturamadık. Bugün buraya gelen plan, aslında kötü yönetimin açık seçik itirafıdır" - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: - "11. Kalkınma Planı ayağı yere basan, hedeflere kilitlenmiş, insan yaklaşımını öne çıkarmış, vizyoner bir milletin hedefler manzumesidir. Gönül, bütünüyle gerçekleşmesini istiyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz kalkınmada, gelişmede çok daha ileri noktalara gidecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin de aralarında bulunduğu hedeflerine ilişkin, "Bu hedefler hayal değildi. Türk ekonomisinin potansiyeli bu hedefleri tutturmaya müsaitti. Ülke çok kötü yönetildi. O kötü yönetimin sonucunda bu hedefleri tutturamadık. Bugün buraya gelen plan, aslında kötü yönetimin açık seçik itirafıdır." dedi.

11. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Faik Öztrak, konuşmasında, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin genlerinin bozulduğunu, bu olayın, hem ekonomiyi hem hukuku hem de demokrasi kalitesini etkilediğini belirterek, 15 Temmuz sonrasında denge ve yönetim mekanizmalarının, güçler ayrılığının yok edildiğini ve "tek adam tarafından karar alındığını" iddia etti.

11. Kalkınma Planının bir hukuksuzluğun itirafı olduğunu öne süren Öztrak, "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda açıkça diyor ki; bütçeyi, plana, orta vadeli plana ve orta vadeli programa göre hazırlayacaksın. 11. Kalkınma Planı sonradan geliyor. İlk yılı 2019 ama 2019'un bütçesini uyguluyorsunuz. Yasa açıkça çiğnenmiş." diye konuştu.

Hükümetin Kalkınma Planı'nı seçimler nedeniyle gecikmeli sunduğunu savunan Öztrak, "Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla seçim meydanlarında dolaşırken 4 Mart 2019'da, '31 Mart seçimleri 2023 hedeflerimizin önündeki son engeldir.' demiş. 4 Mart'ta AK Parti Genel Başkanı'nın 'Tutturacağız.' deyip tutturamadığı hedeflerin yarıya inmesinin sebebi, AK Parti'nin 31 Mart seçimleri sonrası mızıkçılık yapması mıdır?" ifadesini kullandı.

Öztrak, CHP'nin de daha önce hazırladığı seçim beyannamesinde, Türkiye'nin 2023 yılı ihracatı için 500 milyar doların üzerinde hedef belirlediğine işaret ederek, "Bu hedefler hayal değildi. Türk ekonomisinin potansiyeli bu hedefleri tutturmaya müsaitti. Ülke çok kötü yönetildi. O kötü yönetimin sonucunda bu hedefleri tutturamadık. Bugün buraya gelen plan, aslında kötü yönetimin açık seçik itirafıdır." görüşünü dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ucube bir sistem olduğunu" savunan Öztrak, "Ucube bir sistem, ucube bir planı Meclise getirmiş durumda." dedi.

- "Dostlar alışverişte görsün"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 11. Kalkınma Planı'nı sunarken kullandığı üslup nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

2023 hedeflerinin AK Parti tarafından 2011 yılından önce açıklandığını hatırlatan Hamzaçebi, 11. Kalkınma Planı'nda açıklanan rakamlarla bu hedeflerin gerçekleşme imkanının ortadan kalktığını söyledi.

Hamzaçebi, hükümetin, kalkınma planı, yıllık program ve bütçenin sunulmasına yönelik gerekli sıralamayı izlemediğini belirterek, kalkınma planının bugün gerçekleştirilen görüşmelerinin de "Dostlar alışverişte görsün." anlayışıyla yapıldığını iddia etti.

- "Dijitalleşmeyi öne çıkaran yaklaşım"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin yerli paralarla ticaret öngördüğünü, petrole yönelik bağımlılığını azaltmak için de yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini anlattı.

11. Kalkınma Planı'nda ihracat kompozisyonunda yüksek katma değerli ürünlerin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Çelebi, dijitalleşmeyi öne çıkaran yaklaşımı da barındıran 11. Kalkınma Planı'nda stratejik sektörlerin desteklenmesinin de yer aldığını söyledi.

Çelebi, "11. Kalkınma Planı ayağı yere basan, hedeflere kilitlenmiş, insan yaklaşımını öne çıkarmış, vizyoner bir milletin hedefler manzumesidir. Gönül, bütünüyle gerçekleşmesini istiyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz kalkınmada, gelişmede çok daha ileri noktalara gidecektir." diye konuştu.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı
TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Özkoç’un sözlerine tepkiTBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Özkoç’un sözlerine tepki
Anahtar Kelimeler:
11. Kalkınma Planı AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi CHP Genel Başkan Yardımcısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı

'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protokolde karşıladı

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satan müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

Bakan Soylu: 2016'dan bu yana 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik

Bakan Soylu açıkladı! İşte 3 yıllık terör bilançocu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu! Erdoğan da katıldı

TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu! Erdoğan da katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.