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11 Kasım Amerikan Basınından Özetler

11.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

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11 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in şiddet dozu giderek artan protestolardan ve ordunun desteğini çekmesinden sonra istifa ettiğini yazıyor. Habere göre yaklaşık 14 yıldır iktidarda olan 60 yaşındaki Morales, Latin Amerika ülkeleri arasında en uzun süre görevde kalan liderlerden biriydi. Morales’in şaşkınlık uyandırıcı düşüşü, Amerika Devletleri Birliği’nin Bolivya’da yapılan seçimlerde “açık manipülasyon” tespit ettiğini açıklamasını izledi. Bolivya’nın ilk yerli lideri sosyalist Evo Morales, otoriter yanının baskın hale gelmesi üzerine aldığı eleştirilere rağmen yoksullukla mücadele ve devlet yatırımlarıyla kentleri kalkındırma gibi alanlarda attığı adımlarla takdir toplamıştı. Ancak bir zamanlar büyük farkla seçimler kazanan Morales, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının iktidardan inme çağrılarına ve ülkenin önde gelen işçi sendikasının istifa taleplerine boyun eğdi. Morales ve kurmaylarıysa uygulanan bu baskı politikasını eski devlet başkanı sağcı muhalif Carlos Mesa’nın planladığı bir darbe olarak niteledi.

New York Times ise Madagaskar’da yapılan seçimlere müdahalesinin, Rusya’nın yabancı bir ülkenin seçimlerine yönelik olarak yürüttüğü şimdiye kadarki en açık müdahale olduğunu yazıyor. Habere göre Madagaskar’da bir tatil köyünde konuşlanan Ruslar, yerel dilde gazete basarak ve para verdikleri öğrencilere övgü dolu makaleler yazdırarak ülkenin devlet başkanının seçimleri kazanması için girişimlerde bulundu. Ülkeyi afişlerle donatan Ruslar ayrıca televizyon kanallarından yayın saati satın aldı, gençlere seçim mitinglerine katılmaları için para verdi ve gazetecilere bu mitinglerin haberlerini yaptırdı. Hatta rakiplerinin yarıştan çekilmesi için kampanya bürolarına korumalarla baskınlar düzenleyip rüşvet tekliflerinde bulundu. Madagaskar seçim komitesi üyeleriyse bu durum karşısında alarma geçti. Gazete, Rusya’nın başkanlık seçimlerini etkileme çabalarını Afrika’nın güneydoğusundaki ada ülke Madagaskar gibi bir ülkeye yöneltmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydediyor. Ancak Rusya’nın Amerika’daki seçimlere müdahalesinin ardında Batı demokrasisine zarar verme ve Putin’in jeopolitik rakiplerini sarsma amacı yatarken Madagaskar’daki girişimleri, sadece maddi kar elde etmeye dayanıyor. Rusya son yıllarda Afrika kıtasındaki doğal kaynaklardan yararlanabilmek için Afrika ülkelerinde nüfuz sahibi olmaya çalışıyor.

Wall Street Journal ise Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’nun halka arzı konusunda yaşanan sorunları aktarıyor. Habere göre Aramco, Eylül ayında tesislerine yapılan ve petrol üretimini bir süreliğine yarı yarıya azaltmak zorunda bırakan saldırılara bağlı olarak elde ettiği karın hızla düştüğünü açıkladı. Dünyanın en büyük halka arz girişimini geçen ay gerçekleştirmesi beklenen ancak süreci geciktiren Aramco, yatırımcılarına gönderdiği açıklamada, terör ve silahlı çatışma riskinin firmanın operasyonlarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Aramco, Eylül ayındaki saldırılardan birkaç hafta sonra tam kapasite üretime başlasa da rafinerileri beslemek ve müşteri talebini sabit tutmak için petrol ithal etmek zorunda kalmıştı. Üçüncü çeyrekte maliyetlerin artmasıyla birlikte Aramco’nun elde ettiği kar, 21 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti. Oysa bu miktar, geçen ay aynı dönemde 30 milyar 300 milyon dolardı.

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11 Kasım Amerikan Basınından Özetler11 Kasım Amerikan Basınından Özetler
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