11 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunan Şevki Y. (40), 11 katlı inşaatın çatısına çıkıp atlamak istedi. Yıldız, polisler tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. Seyhan ilçesi Hastaneler Kavşağı'nda inşaat halindeki 11 katlı bir binanın çatısına çıkan çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Daha önce de çocuğuna doğum günü hediyesi alamadığı için otoban köprüsüne çıkan, öncesinde de çeşitli nedenlerle birçok kez intihara kalkışan Şevki Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Şevki Y., ekiplerin yoğun çabası sonucu eylemine son verdi. İşsiz olduğunu söyleyen Şevki Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

