11 KİŞİLİK GASP ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

*Çetenin eylemleri güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL, Ankara ve Bursa'da tapu dairesi, banka gibi yerlerde takip ettikleri mağdurların paralarını çalan 11 kişilik gasp çete, polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, önceki gün gözaltına alınan biri kadın 5 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde 1,5 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

MAĞDURLARI VURDULAR, OTOMOBİLDEN ATTILAR, SÜRÜKLEDİLER

Tuzla'da 7 şubat 2019 tarihinde bir bankadan para çeken Zuhal S. ve Reyhan S.'nin yanına yaklaşan otomobilde bulunan şüpheliler içinde 11 bin 500 lira olan çantayı alarak kaçtı. Olay sırasında Reyhan S. şüphelilerin aracına binip parayı kurtarmak istediği sırada şüpheliler tarafından otomobilden atıldı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken Tuzla'da 13 şubat 2019 tarihinde bankadan 354 bin lira çeken Mehmet T. kendisini takip eden şüphelilerin saldırısına uğradı. Mağdur Mehmet T. şüphelilere direnince ayaklarından tabancayla vurularak yaralanırken, bu sırada paniğe kapılan şüpheliler sadece 2 bin lira alarak kaçtı. Bu olaydan sonra 5 Mart 2019 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Çekmeköy'de Rüstem K. adlı mağdurun 225 bin lirasını gasp etti. Olay sırasında parasını çalan şüphelilerin aracına tutunarak metrelerce sürüklenen Rüstem K. hafif şekilde yaralandı.