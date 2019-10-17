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11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Edirne’de, 11 kişilik personel alımı ilanına çok sayıda müracaat oldu.

Edirne’de, 11 kişilik personel alımı ilanına çok sayıda müracaat oldu. İş ilanı sosyal medyada yayılınca, vatandaşlar, İŞKUR’a müracaat etti.
Edirne’de, yeni açılacak bir iş yerinin 11 kişilik personel alımı ilanına, müracaat eden personel adayları, söz konusu firmanın insan kaynakları ile görüşme gerçekleştiriyorlar. Edirne’de, yeni açılacak firma İŞKUR aracılığıyla personel alımı için ilan verdi.
Firmanın ilanında, “3 bin 250 TL maaşla şef garson, 2 bin 600 TL maaşla komi, 2 bin 950 TL maaşla garson, 2 bin 850 TL maaşla bayan kasiyer, 2 bin 600 TL maaşla bayan mutfak personeli, 3 bin TL maaşla kasap elemanı, 2 bin 600 TL maaşla çaycı, 2 bin 600 TL maaşla bulaşıkhane elemanı, 2 bin 600 TL maaşla depo sorumlusu, 2 bin 600 TL maaşla temizlik elemanı ve 2 bin 600 TL maaşla gece ızgara yakıcı alımı yapılacak” bilgileri yer aldı.
Edirne İŞKUR binasında saat 13.00’te başlayan görüşmelerin mesai bitimine kadar devam edeceği öğrenildi.

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep

11 kişilik iş ilanına, yoğun talep
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