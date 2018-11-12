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11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında, şoföre 22,5 yıl hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı tur otobüsü kazasında savcı, sürücü Muhsin Özer'in (51) 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında, şoföre 22,5 yıl hapis talebi

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı tur otobüsü kazasında savcı, sürücü Muhsin Özer'in (51) 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Kaza, geçen 20 Ocak'ta Eskişehir- Bozüyük karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa Uludağ'a geziye gidenleri taşıyan 'Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi'ne ait 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüste bulunanlardan Asuman Doğrul (68), Munise Kayabaşı (66), Ayfer Ak (62), Zekiye Ersin (53), Hakan Erkul (52), Nejla Kaya (51), Feride Çağatay (48), Serpil Tamer (44), Elif Altıntepe (42), Ecem Bek (17) ve İdil Tamer (17) öldü, 44 yolcu da yaralandı.
Kazadan hafif yaralı kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Muhsin Özer sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muhsin Özer'in yargılanmasına devam edildi. Özer, duruşmada üzgün olduğunu belirterek, "Sömestir tatilinde Ankara'dan öğrenci ve aileleri ile birlikte Bursa Uludağ'a gitmek için yola çıktık. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Bademlik mevkisinde direksiyona ben geçtim. Aracın elektrik aksamında arıza mevcuttu. Elektrik gidip geliyordu. Eskişehir- Bozüyük karayolunun 3'üncü kilometresinde elektrik tamamen gitti ve direksiyon otomatikman kilitlendi. Aracın hakimiyetini kaybettim. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm" dedi.
Mahkeme savcısı, tutuklu sanık Muhsin Özer'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, savcının 22 yıl 6 ay hapsini istediği Muhsin Özer'in tutukluluk halinin devamına kadar vererek duruşmayı erteledi.

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11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında, şoföre 22,5 yıl hapis talebi11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında, şoföre 22,5 yıl hapis talebi11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında, şoföre 22,5 yıl hapis talebi11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında, şoföre 22,5 yıl hapis talebi

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