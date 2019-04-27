11. Kocaeli Kitap Fuarı

KOCAELİ (AA) - Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Herkesin kendine göre bir Türkçe uydurduğu, herkesin kendi evindeki şiveyi televizyona getirmeyi iddia ettiği bir memlekette lisan olmaz. dedi.

Ortaylı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" konulu söyleşiye katıldı.

İnsanın el ve ayaklarından sonra en büyük üretim aracının dili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ortaylı, dilin toplum için altyapısal bir unsur olduğunu söyledi.

Dil konusunda çok hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Ortaylı, yazma ve konuşma kurallarında çöküşe paralel olarak o dilin üyesi olan toplumlarda da parçalanmanın başlayacağını kaydetti.

Televizyona çıkan konuşmacıların doğru bir Türkçe kullanması gerektiğini anlatan İlber Ortaylı, şunları kaydetti:

"Herkesin kendine göre bir Türkçe uydurduğu, herkesin kendi evindeki şiveyi televizyona getirmeyi iddia ettiği bir memlekette lisan olmaz. Bu kadar insanın standart bir Türkçesi olmalıdır. Türkiye'de basında ve bilhassa 'cam' dediğimiz televizyondaki dil son derece problemlidir. Televizyonda panele çıkartılan insanların doğru dürüst Türkçe konuşmaları gerekir. Sokakta 'Soğan fiyatları üzerine ne düşünüyorsun?' denildiği zaman, tabii o başka. Sokakta mikrofonun önüne kim gelir, ne konuşur, onu söylemiyoruz. O bizi ilgilendirmez ama panele çıkan, spikerlik yapan, yorum yapan, hatta siyasi partilerin seçtikleri sözcüler ve Meclisteki grup sözcülerinin doğru dürüst konuşması icap eder."