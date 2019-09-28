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"11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 23:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'in merkez ilçe Oğuzeli Belediyesince "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez ilçe Oğuzeli Belediyesince 11'incisi düzenlenen "Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Zırvan Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay ile katılımcılar, Oğuzeli Belediyesi önünden mehter takımı eşliğinde festival alanına kortej yürüyüşü yaptı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli'nin narın cenneti, kurutmalığın diyarı bir kültür şehri olduğunu belirtti. Gaziantep'i ve Oğuzeli'ni Türkiye'nin yükselen yıldızı yapacaklarını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Narımız bizim geçim kaynağımız, alın terimiz, emeğimiz, en güzel en çok ürettiğimiz ürünümüz. Yine en güzel şekilde ürettiğimiz biber, patlıcan kurutmalıklarımız var ve daha birçok şey var. Narımızı tescilledik. 3 üründe daha başvurumuz son aşamada. Oğuzeli narı ekşisi, kurutmalığı ve ezogelin tescillenecek. Bu şekilde Gaziantep'te belki de Türkiye'de 4 coğrafi işareti olan tek ilçe olacağız. Bu ürünlerin katma değerini yükseltebilmek için farkındalığını arttırabilmek için, Türkiye ve dünyaya tanıtabilmek için çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor."

Nar suyunu ve nar ekşisini belediye olarak üreteceklerini aktaran Kılıç, bu ürünleri bir dünya markası yapacaklarını dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Oğuzeli'nin kültür, sanat ve medeniyet merkezi olduğunu anlattı. Kentte Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali düzenlediklerini anımsatan Şahin, "Festivalde nar olmasa, kurutmalık olmasa eksik kalırdı. Soframızın lezzeti eksik kalır. Bu bir istihdam projesi, bu bir ihracat projesi. Bugün bu nar suyunu kullanan yabancı şefler, gittiklerinde nar suyu istiyor." diye konuştu.

Festival kapsamında, en iyi nar ve biber, patlıcan kurutmalığını üreten çiftçilere ödül verildi. Festivalde sanatçılar Hasan Çoban, Dünya Tekin ve Atilla Yılmaz sahne aldı.

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"11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali' Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç

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