Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Süper Lig'in 5. haftasında ligin ilk iki sırasında yer alan Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. 4 hafta sonunda 9 puana sahip Galatasaray, Türk Telekom'da ligde 4'te 4 yapan Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Galatasaray zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde liderliğe yükselmek istiyor. Kasımpaşa ise namağlup unvanını koruyup ligin zirvesini rakibine vermemek amacında...
FATİH TERİM'DEN 5 İSME KESİK
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 4-0 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde yer alan Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Fernando ve Henry Onyekuru'ya 11'de yer vermedi. Brezilyalı oyuncu Maicon, 21 kişilik kadroya da dahil edilmedi.
OZAN KABAK SÜRPRİZİ
Terim, Kasımpaşa karşısında defansta Serdar Aziz'in yanında genç futbolcu Ozan Kabak’a 11’de şans verdi. Terim ayrıca Badou Ndiaye’yi de ilk kez 11’de görevlendirdi. Yedek kulübesinde ise İsmail, Mariano, Ahmet, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando, Yunus Akgün, Muğdat Çelik ve Feghouli görev bekleyecek.
GALATASARAY - KASIMPAŞA
STAT: Türk Telekom
SAAT: 21.00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: BeIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
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