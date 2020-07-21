11 maddelik sosyal medya düzenlemesi detayları ne? Netflix kapanacak mı?

Sosyal medya düzenlemesi uzun süredir sosyal medya gündemini meşgul ediyordu. Netflix kapanacak mı sorularına da neden olan düzenlemeyle ilgili olarak nihayet belirsizlikler giderilmeye başlandı. Ak Parti ve MHP tarafından ortak olarak hazırlanan 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunuldu. Sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısı ile ilgili olarak düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Sosyal medya düzenlemesi son dakika haberleri tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Sosyal medya düzenlemesi nedir?

Netflix, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok sosyal medya mecrası hakkında bir süredir kapatma ve kontrol etme üzerine tartışmalar dönüyordu. Bu tartışmalara ek olarak bir sosyal medya düzenlemesi sosyal medya teklifi üzerinde çalışıldığı bilgisi gelmişti. Teklif nihayet son haline gelmeye başladı. Tasarıda Almanya’da modeli örnek alındı. Sosyal medya düzenlemesi maddeleri içinde 1 milyondan fazla kullanıcısı olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması gerekiyor. Sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısının meclis tatile girmeden evvel yasalaşması düşünülüyor.