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11 maddelik sosyal medya düzenlemesi detayları ne? Netflix kapanacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 10:03 | Son Güncelleme

Bir süredir gündemde olan sosyal medya düzenlemesi nihayet son şeklini aldı. Erdoğan’a sunulan 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi teklifinin bu hafta meclise de sunulması bekleniyor. Sosyal medya düzenlenmesi maddeleri neler? Netflix kapanacak mı? İşte detaylar...

11 maddelik sosyal medya düzenlemesi detayları ne? Netflix kapanacak mı?

Sosyal medya düzenlemesi uzun süredir sosyal medya gündemini meşgul ediyordu. Netflix kapanacak mı sorularına da neden olan düzenlemeyle ilgili olarak nihayet belirsizlikler giderilmeye başlandı. Ak Parti ve MHP tarafından ortak olarak hazırlanan 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunuldu. Sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısı ile ilgili olarak düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Sosyal medya düzenlemesi son dakika haberleri tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Sosyal medya düzenlemesi nedir?

Netflix, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok sosyal medya mecrası hakkında bir süredir kapatma ve kontrol etme üzerine tartışmalar dönüyordu. Bu tartışmalara ek olarak bir sosyal medya düzenlemesi sosyal medya teklifi üzerinde çalışıldığı bilgisi gelmişti. Teklif nihayet son haline gelmeye başladı. Tasarıda Almanya’da modeli örnek alındı. Sosyal medya düzenlemesi maddeleri içinde 1 milyondan fazla kullanıcısı olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması gerekiyor. Sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısının meclis tatile girmeden evvel yasalaşması düşünülüyor.

Sosyal medya düzenlemesi detaylar

Sosyal medya düzenlemesi 11 madde olarak hazırlanmış durumda. 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi maddeleri henüz kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da düzenlemedeki öne çıkan maddelerle ilgili getirilecek zorunlulukların bir kısmı biliniyor. 11 maddelik sosyal medya teklifi tasarısına göre sosyal medya sağlayıcılarına temsilcilik şartı getirilecek. Dolayısıyla günlük erişimi 1 milyon üzeri olan sosyal ağ sağlayıcıları; Türkiye’de en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Aynı zamanda sosyal ağ sağlayıcılarına içerik şikayetleri konusunda 24 saat veya en geç 48 saat içinde cevap verme zorunluluğu getiriliyor. Aksi durumlarda para cezası uygulanması konuşuluyor.

11 madde sosyal medya teklifi içerisindeki maddelere göre sosyal ağ sağlayıcıları bundan böyle yayınlanan içerikler konusunda sorumlu olacak. Ayrıca katalog suçlar ile alakalı paylaşımlarda hesapları kullananların IP numaraları mahkeme yoluyla istenebilecek. Sosyal medya düzenlemesi ile müstehcenlik, dolandırıcılık, cinsel istismar, kumar, terör propagandası, hakaret ve suça teşvik gibi maddeler sosyal medya ortamında da suç olarak görülecek. Sosyal medya düzenlemesi teklifinin ana hedefinin sosyal medyadaki sahte haber, tehdit, hakaret, yasa dışı içerik ve nefret söylemi ile mücadele etmek olduğu bildirildi.

Planlanan sosyal medya düzenlemesi detaylarına göre yükümlülükleri yerine getirmeyen ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliği ilk olara % 50 ardından da % 95’e kadar daraltılabilecek. Aynı zamanda kişiler de içeriklerin kaldırılması veya içeriklere erişim engeli gelmesi konusunda ağ sağlayıcılarına başvuruda bulunabilecek. Bu başvurulara kısa sürede geri dönüş yapma zorunluluğu olacak. Aksi takdirde sosyal medya düzenlemesi doğrultusunda ağ sağlayıcılarına para cezası uygulanabilecek.

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