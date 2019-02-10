11 maden şehidi dualarla anıldı

Park Teknik Elektrik A.Ş. tarafından işletilen ve Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı Çöllolar Kömür İşletmesinde 6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde peş peşe yaşanan 2 göçükte milyonlarca ton toprağın altında kalan 9 işçinin cenazelerine ulaşılamamıştı. İlk göçükte yaşamını yitiren Yaşar Alkaya ile ikinci göçükte cenazesine ulaşılan dozer operatörü Ruşen Demir’le birlikte toprak altında kalan Jeoloji Mühendisi Halil Tatlı, Maden Mühendisi Nail Yılmaz, işçiler Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Adnan Demir, Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat’ı anmak için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa işçi yakınlarının yanı sıra, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şirket yetkilileri ve işçiler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından, toprak altında kalan işçiler için dualar edildi.

Mevlit programı sonrasında bir değerlendirme yapan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, göçük altında hayatını kaybeden maden işçilerinin acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydetti. Başkan Bölükbaşı, “11 işçi kardeşimizi Çöllolar’daki göçükte şehit verdik. Başta Çöllolar olmak üzere ülkemizde bugüne kadar yaşanan maden kazalarında şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bundan sonra bu tür kazalar ve belalar yaşamayız” şeklinde konuştu.



