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11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 21:56 | Son Güncelleme

On numara oyununun 866'ıncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 12, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 53, 56, 58, 59, 63, 69, 70, 74, 76 ve 80 olarak belirlendi.10 bilen 2 kişi, 174 bin 103 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 976 lira 55'şer kuruş, 8 bilen bin 683 kişi 138 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 404 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 401 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 607 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa ve Denizli'nin Pamukkale ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 321 bin 357 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 796 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 857 lira 22 kuruş aktarıldı. (AA)

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11 Mart 2019 On Numara Çekiliş Sonuçları

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