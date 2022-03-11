11 Mart 2022 Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 11 Mart - 15 Mart İstanbul'da hava durumu...

11 Mart 2022 Cuma gününün hava durumu işe gitmek için yola çıkacak vatandaşlar ile dışarıda halletmeleri gereken işleri olan kişiler tarafından günün ilk saatlerinden bu yana internette araştırılıyor. Mega kent İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya devam ederken birçok ilçede trafikte zor anlar yaşandı. Öte yandan gün içerisinde dışarıda yapacak işleri olan birçok vatandaş 11 Mart 2022 Cuma hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına ulaşmak için internette arama yapıyor. 11 Mart 2022 Cuma hava durumu ile 11 Mart - 15 Mart İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

11 MART 2022 CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi’nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Van’ın güney çevreleri, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -2°C, 3°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ -1°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -8°C, -4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MANİSA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği; Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Toroslar Mevkii'nde beklenen yağışların ise kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -6°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KIRŞEHİR -4°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin, yarın (Cuma) kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -6°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -2°C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



