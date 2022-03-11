11 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ünlüler-Gönüllüler takımı artık her oynanan dokunulmazlık oyununa hayat memat meselesi gözüyle bakıyor. 11 Mart Cuma akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir skorla bitti. İki takımda canla başla dokunulmazlık oyununda galip olabilmek için yarıştı. 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan takımı belli oldu...

11 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

11 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı ve berabere geldi. Bu durumda ünlüler ve gönüllüler bayrak mücadelesine çıktı. Son ana kadar berabere giden en iyiler yarışında 2-2 gelen ünlüler ve gönüllüler takımı arasında dokunulmazlığı kimin kazanacağı bayrak sayısına bağlıydı. O son sayı da Berkan'ın atışı ile belli oldu. Dokunulmazlığı ve büyük ödülü gönüllüler takımı kazandı.

11 MART 2022 ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

11 Mart 2022 Cuma akşamı Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyun sonunda iki takımdan biri eleme konseyinde bir isim söylemek zorunda kalacak. Çok çekişmeli bir oyun oynayan ünlüler ve gönüllüler bayrak yarışına kadar berabere geldi. En iyilerin yarıştığı son dönemeçte dokunulmazlığı ve ödülü gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı önce sucuk ekmek daha sonrada köfte ekmek yediler.

