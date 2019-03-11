11 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 model uçağın Ekim ayında Endonezya’nın Cakarta kentinden havalandıktan kısa süre sonra düşerek yolcu ve mürettebat toplam 189 kişinin ölümüne neden olan uçakla aynı olduğunu hatırlatıyor. Gazete, şimdi tüm dikkatlerin Boeing’in en yeni yolcu uçağı olan 737 MAX 8’lere çevrildiğini ve uzmanların, Endonezya ve Etiyopya’daki kazalar arasındaki benzerlikleri soruşturacağını yazıyor. Habere göre Boeing, uçuşlara başladığı 2017’den bu yana en çok kar sağlayan ürünlerinin başında gelen 737 MAX 8’lerden şimdiye kadar dünyanın dört bir yanında birçok havayolu şirketine 354 adet teslim etti. Boeing’in elinde aynı uçak için 2 bin 912 adet daha sipariş bulunuyor. Öte yandan Çin Sivil Havacılık Dairesi, iç hat seferi yapan tüm havayolu şirketlerinin Boeing 737 MAX 8’lerle yapılan uçuşları durdurmalarını talep etti. Cayman Havayolları’nın da aynı tedbiri aldığı bildiriliyor. Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA ise sekiz Amerikan, 18 de Kanada vatandaşının hayatını kaybettiği Etiyopya’da başlatılan soruşturmaya destek sağlayacağını bildirdi.

Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump’ın bugün Kongre’den Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için en az 8 milyar 600 milyon dolar daha talep etmesinin beklendiğini bildiriyor. Gazete, Trump’ın Meksika sınırında ulusal acil durum ilan etmesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden Kongre’yle yeni bir ödenek çatışması içine gireceğini yazıyor. Habere göre Trump’ın Kongre’den talep edeceği yıllık bütçe çerçevesinde 5 milyar doların İç Güvenlik Bakanlığı’nın sınır duvarı inşasına devam etmesi, 3,6 milyar dolarınsa ek duvar inşaatı için Savunma Bakanlığı’nın askeri inşaat bütçesine ayrılması isteniyor. Fox Haber’in Pazar programına katılan Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, yeni bir bütçe savaşının baş gösterip göstermeyeceği sorusuna, sınır güvenliği ve duvar inşasının son derece önemli olduğunu ve Başkan’ın bu konudaki kararlılığını etkili bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Demokrat Partililer’se Trump’ın ek duvar ödeneği talebine sert tepki gösterdi.

New York Times ise Başkan Trump’ın Suriye’den Afganistan’a İslami cihatçı örgütlere yönelik operasyonları azaltmaya çalıştığı şu dönemde Amerikan Ordusu’nun Somali’de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı terör örgütü El Şebap’la mücadeleyi yoğunlaştırdığını bildiriyor. Gazete, 2018’in son dört ayında Amerikan hava saldırıları sonucu ölen El Şebap militanı sayısının son üç yıldır üçüncü en yüksek seviyeye çıktığını yazıyor. Habere göre bu yılki hava operasyonlarıysa geçen yılki seviyeyi geçecek gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler ve bazı sivil toplum örgütleriyse artan hava saldırılarının Somali’de insani krize yol açtığını bildiriyor. Öte yandan El Şebap, saldırılarda ölen sivil sayısının arttığını bildirse de Amerikan Silahlı Kuvvetleri Afrika Komutası, ölenlerin sadece cihatçı militanlar olduğunu kaydediyor. Afrika Boynuzu’nda kilit stratejik öneme sahip bir konumda bulunan Somali, iç savaş, aşırı kuraklık ve köktendinci çatışmalar nedeniyle uzun yıllardır krizde olan bir ülke. Amerika, El Şebap’ın Somali’de 5 ila 7 bin militanının olduğunu tahmin ediyor. Somali’deki Amerikan askeri sayısıysa 500 civarında. Ancak gazete, El Şebap’ın Amerikan hava saldırıları karşısında dayanıklılık gösterdiğini ve Doğu Afrika’da bombalı saldırılara devam ettiğini yazıyor.