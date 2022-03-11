11 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11 Mart Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Siirt, Hatay, Muş gibi illerimizde ve Ermenistan'da sarsıntı gerçekleşti. 11 Mart Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 11 Mart Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

11 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.11 04:34:29 37.9087 27.1210 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.11 03:15:58 37.8500 42.0015 2.8 -.- 2.2 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel

2022.03.11 03:04:37 36.2738 36.1635 8.1 -.- 3.0 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel

2022.03.11 02:53:18 36.2613 36.2143 5.3 -.- 3.0 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel

2022.03.11 02:27:49 39.2433 41.5700 6.2 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel

2022.03.11 02:00:43 41.1122 43.9087 5.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

