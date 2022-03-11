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11 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11.03.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart Cuma deprem listesi haftanın beşinci gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün araştırılmaya başlandı. Siirt, Hatay, Muş gibi illerimizin yanı sıra Ermenistan'da da deprem meydana geldi. 11 Mart Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 11 Mart 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11 Mart Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Siirt, Hatay, Muş gibi illerimizde ve Ermenistan'da sarsıntı gerçekleşti. 11 Mart Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 11 Mart Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

11 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.11 04:34:29 37.9087 27.1210 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.11 03:15:58 37.8500 42.0015 2.8 -.- 2.2 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel
2022.03.11 03:04:37 36.2738 36.1635 8.1 -.- 3.0 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:53:18 36.2613 36.2143 5.3 -.- 3.0 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:27:49 39.2433 41.5700 6.2 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2022.03.11 02:00:43 41.1122 43.9087 5.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Hatay Muş Siirt
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