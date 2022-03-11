11 Mart Cuma okullar tatil mi? Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ardından İstanbul kar teyakkuzuna geçti. Öte yandan bazı illerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Peki 11 Mart Cuma okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? 11 Mart 2022 Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler listesi haberimizde.

11 MART CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Mart Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından çok sayıda ilimizde kar yağışı etkili oldu. Valilik ve kaymakamlıklardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte 11 Mart 2022 Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 11 MART 2022 CUMA

İSTANBUL

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

KOCAELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Meteoroloji verilerine göre ilimizi de etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları (yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına) nedeniyle Valiliğimizce 08.03.2022 tarihinde yapılan Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde “Yüz Yüze Eğitime” 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

YALOVA

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Mart Perşembe gününden itibaren il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

Ayrıca Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilde yükseköğrenime 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verildiği belirtilen açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BURSA

Bursa Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarında pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bursa için sarı alarm verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarından itibaren bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Hamile ve engelli kamu personelinin de 10-11 Mart tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

SAKARYA

Sakarya Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak kapsamında gerçekleştirilen Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, kentteki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi kurumlardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği ifade edildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

BOLU

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti. Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

BALIKESİR

Balıkesir’de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Balıkesir Üniversitesinde kar yağışı dolayısıyla yarın ara verilen eğitime çevrim içi ortamda devam edilecek.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama, "Olumsuz hava şartları dolayı üniversitemizin bütün birimlerinde 11 Mart 2022 Cuma gününe ait bütün dersler, ders programlarındaki şekliyle online (çevrim içi) olarak işlenecektir" denildi.

BİLECİK

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitime, 11 Mart'ta ise il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, "11 Mart Cuma günü tüm okullarımızda eğitime ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 2 gün ara verildi.

İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı Tekirdağ'da da etkili oldu. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren kar nedeniyle Saray ilçesinde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edildi. Tekirdağ Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur” denildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucu 11 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da ara verildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

NİĞDE

Niğde'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Yoğun olarak gerçekleşmesi beklenen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı bir takım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde faaliyet gösteren tüm eğitim ve öğretim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreşler, anaokulları, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, 11 Mart tarihinde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi, bu kapsamda 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin, kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının anılan tarihte bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitim gören öğrenciler için 11 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği kaydedildi.

ERZURUM

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve köylerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köy ile beldelerde tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

ISPARTA

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağlı, Bozkurt, Doğanyurt ,Cide, Küre ve Şenpazar ilçelerinde etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.

İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

KARS

Kars'ta kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildiKARS (AA) - Kars'ta, kar yağışı nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ildeki tüm okulların 11 Mart Cuma günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.Kentte, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de il genelinde eğitime ara verilmişti.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler, Ermenek, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler, Ermenek, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir.ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 11 Mart günü idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik uyarılara göre, kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." denildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.

Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bölgedeki olumsuzlukları önlemek için, Bayramiç ve Biga'da taşımalı eğitime, Çan ve Yenice'de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime 11 Mart'ta, bir gün ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 11 Mart Cuma ilçe genelinde temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim

faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik uyarı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Mart 2022 Cuma günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı de kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini, kamuda çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi’nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Van’ın güney çevreleri, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -2°C, 3°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ -1°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -8°C, -4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MANİSA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği; Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Toroslar Mevkii'nde beklenen yağışların ise kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -6°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KIRŞEHİR -4°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin, yarın (Cuma) kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -6°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -2°C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



