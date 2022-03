Çılgın Sayısal Loto, Şans Topu gibi çok araştırılan şans oyunları arasında olan On Numara çekilişi bugün tamamlanacak ve sonuçlar bu akşam duyurulacak. Peki 11 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

11 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.