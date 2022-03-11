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11 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mart 2022 Cuma

11.03.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın beşinci gününde de İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından önceden önlem almak amacıyla günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. İSKİ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve noktaları her gün paylaşıyor. 11 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 11 Mart 2022 Cuma İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

11 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mart 2022 Cuma

11 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde her gün güncel listeye yer veriyor. Bu kapsamda 11 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 11 Mart 2022 Cuma günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

11 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

11 Mart 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 MART 2022 CUMA


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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