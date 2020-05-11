HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 Mayıs 2020 On Numara çekiliş sonuçları

11 Mayıs 2020 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 22:16 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 927. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 33, 34, 44, 49, 51, 53, 67, 72, 75, 76 ve 79 olarak belirlendi.

11 Mayıs 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara oyununun 927. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 334 bin 722 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi 3 bin 338 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 262 kişi 159 lira 70'er kuruş, 7 bilen 21 bin 629 kişi 23 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 62 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 786 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye, İstanbul'un Bahçelievler ve Rize'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

MYNET ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü! Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü!
Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemişCan Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

En Çok Okunan Haberler

İşte son anket sonuçları! CHP yaptı, Kılıçdaroğlu'na sunuldu

İşte son anket sonuçları! CHP yaptı, Kılıçdaroğlu'na sunuldu

TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti

Vicdansızlığın böylesi! 9 yaşındaki kanser hastası kızı dolandırdılar

9 yaşındaki kanser hastası kızı dolandırdılar

Koronavirüsü yenmişti! NTV muhabiri Korhan Varol tedavisini adım adım görüntüledi

NTV muhabiri Korhan Varol tedavisini adım adım görüntüledi

Eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası

Eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası

Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş

Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.