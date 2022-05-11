11 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; megakent İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 21 dereceyi bulacak. Peki 11 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları ve '11 Mayıs 2022 hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı haberimizde...

10 MAYIS 2022 SALI HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri ile Kütahya’nın güneyi, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Elazığ hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



