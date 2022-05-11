Şans Topu çekilişi bilindiği üzere her hafta çarşamba ve pazar olmak üzere 2 defa gerçekleştiriliyor. Peki 11 Mayıs Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonucu nereden sorgulanır? Şans Topu 20.30'da gerçekleştiriliyor.

İşte detaylar...

11 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonucu belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişinin sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulanabilir.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



