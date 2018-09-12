HABER

11 Mayıs'ın sembol ismi Zahide Kuday: Çok mutluyuz

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen bombalı terör saldırısında eşi Hacı Mustafa Kuday'ı kaybeden, ellerini havaya açarak ettiği feryadı yürekleri dağlayan Zahide Kuday ile kızı Fethiye Yıldız, terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen bombalı terör saldırısında eşi Hacı Mustafa Kuday'ı kaybeden, ellerini havaya açarak ettiği feryadı yürekleri dağlayan Zahide Kuday ile kızı Fethiye Yıldız, terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılındaki bombalı terör saldırısının faillerini yönlendiren, Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilmesi saldırıda hayatını kaybeden Hacı Mustafa Kuday'ın eşi Zahide Kuday ile kızı Fethiye Yıldız, duygularını anlattı. Patlama sırasında ellerini havaya açarak feryat eden Zahide Kuday, zanlı Yusuf Nazik'in yakaladığını duyunca sevindiğini, en kısa zamanda diğerlerinin yakalanmasını istediklerini belirtti. Kızı Fethiye Yıldız ise Yusuf Nazik'in yakalandığını sabah haberlerde dinlediğini belirterek şöyle dedi: "Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık. Babamı kaybettim ama failin yakalanmasından dolayı da sevinçliyiz. MİT ve tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlerin kanı yerde kalmadı, çok mutluyuz, diğerleri de yakalanacak ve cezalarını çekeceklerdir. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

PARTNERBüyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...Büyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...
Eve çarpıp, devrilen vidanjörün sürücüsü öldüEve çarpıp, devrilen vidanjörün sürücüsü öldü
Marmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltıMarmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.