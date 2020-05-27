11 milyar ışık yılı uzaklıkta kozmik ateş çemberi!

Uluslararası bir araştırma ekibinde görevli gökbilimciler, Güneş Sistemi’nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Keşfedilen galaksiye ait görüntüler ilk kez yayınlandı.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Güneş Sistemi’nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Kozmik ateş çemberi olarak tanımlanan gökada, galaktik yapıların en erken oluşumu ve nasıl geliştikleri hakkındaki teorilere farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmanın başyazarı Doktor Tiantian Yuan, "Daha önce görmediğimiz çok ilginç bir nesne. Aynı zamanda hem garip hem de tanıdık görünüyor” ifadelerini kullandı.

SAMANYOLU'NDAN 50 KAT DAHA HIZLI

R5519 adlı gökadanın merkezindeki deliğin çapı, 2019'da doğrudan görüntülenen Messier 87'deki süper kütleli kara deliğin çapından üç milyon kat daha büyük. ABD’nin Victoria eyaletindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Astrofizik ve Süper Hesaplama Merkezi'nde çalışan Dr. Yuan, R5519’da Samanyolu'ndan 50 kat daha fazla yıldız olabileceğini söyledi.