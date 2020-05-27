HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 11 milyar ışık yılı uzaklıkta kozmik ateş çemberi!

11 milyar ışık yılı uzaklıkta kozmik ateş çemberi!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Uluslararası bir araştırma ekibinde görevli gökbilimciler, Güneş Sistemi’nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti.

11 milyar ışık yılı uzaklıkta kozmik ateş çemberi!

Uluslararası bir araştırma ekibinde görevli gökbilimciler, Güneş Sistemi’nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Keşfedilen galaksiye ait görüntüler ilk kez yayınlandı.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Güneş Sistemi’nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Kozmik ateş çemberi olarak tanımlanan gökada, galaktik yapıların en erken oluşumu ve nasıl geliştikleri hakkındaki teorilere farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmanın başyazarı Doktor Tiantian Yuan, "Daha önce görmediğimiz çok ilginç bir nesne. Aynı zamanda hem garip hem de tanıdık görünüyor” ifadelerini kullandı.

SAMANYOLU'NDAN 50 KAT DAHA HIZLI

R5519 adlı gökadanın merkezindeki deliğin çapı, 2019'da doğrudan görüntülenen Messier 87'deki süper kütleli kara deliğin çapından üç milyon kat daha büyük. ABD’nin Victoria eyaletindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Astrofizik ve Süper Hesaplama Merkezi'nde çalışan Dr. Yuan, R5519’da Samanyolu'ndan 50 kat daha fazla yıldız olabileceğini söyledi.

EVRENİN DOĞUŞUNA KADAR UZANIYOR

Avustralya, ABD, Kanada, Belçika ve Danimarka'daki meslektaşları ile birlikte çalışan Dr. Yuan, Hawaii'deki WM Keck Gözlemevi tarafından toplanan spektroskopik verileri, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüler ile harmanladı. Çarpışma sonucu oluşan halkalı gökadanın, evrenin başlarında ortaya çıkan ilk galaksi türü olduğunu belirtiliyor. R5519, Büyük Patlama'dan sadece üç milyar yıl sonra, yaklaşık 10.8 milyar yıl önce oluştu.

Gökbilimciler, çarpışma sonucu ortaya çıkan gökadaların son derece nadir olduğunu belirterek, yaptıkları keşfin önemine dikkat çekiyor. Batı Avustralya'daki Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Ahmed Elagali, R5519 üzerindeki araştırmaların, sarmal gökadaların ne zaman gelişmeye başladığını belirlemeye yardımcı olacağını söyledi. Dr. Elagali ayrıca söz konusu keşfin, sayıca az olan halkalı galaksilerin kozmik zaman çizelgesi ile sınırlandırılmasını mümkün kılabileceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Fransa'da ilk kez bir trans belediye başkanı oldu!Fransa'da ilk kez bir trans belediye başkanı oldu!
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Fransa'da ilk kez bir trans belediye başkanı oldu!

Fransa'da ilk kez bir trans belediye başkanı oldu!

Rusya dünyayı ayağa kaldıran iddiayı reddetti

Rusya dünyayı ayağa kaldıran iddiayı reddetti

Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme

Kadir Şeker hakkında yeni karar

Tütün koronavirüsle mücadelede yardımcı olabilir mi?

Tütün koronavirüsle mücadelede yardımcı olabilir mi?

Dünyada kaç bisiklet var?

Dünyada kaç bisiklet var?

Koronavirüsün yeni merkezi Brezilya olacak!

Koronavirüsün yeni merkezi Brezilya olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.