GAZİANTEP (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te fidanlar toprakla buluştu. Gaziantep'te Dülükbaba mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Davut Gül, Türkiye'nin her yanında aynı heyecanla fidanların dikildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 11 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirten Vali Gül, "Hiç şüphesiz Türkiye'nin ve Gaziantep'in daha fazlasına ihtiyacı var. 1980'li yıllarda Gaziantep'te orman alanının yüzde 7 olduğunu görüyoruz, şu an yüzde 17. Yeterli mi? Elbette yeterli değil, daha fazla fidan dikmemiz gerekiyor, diktiğimiz kadar da sahiplenmemiz gerekiyor. Bu anlamda Dülük Ormanı büyük bir örnek, devlet eliyle kurulan ormana Gaziantepliler sahip çıktı. 2023'e kadar 27 milyon fidan dikilecek. 6 milyon ağaç hemen dikilmeye başlanıyor." diye konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çevreye duyarlı kalkınma için ağaç dikim kampanyasını devam ettirmek gerektiğini dile getirerek, bu kapsamda çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Dikilen fidanların bakımının yapılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Diktiğin fidanın bakımı çok önemli. 'Benim bir fidanım var' demekle ağaç olmuyor. Adalet ormanı kuracağız. Şu anda Yavuzeli'nde lavanta ormanı kuruyoruz. Şehre girerken yeşil kuşak oluşturuyoruz. Damlama sulamalar yaptık. Fidanlarımızı ağaca dönüştürmek için, şehre nereden girerseniz girin, yeşil kuşakla buluşun istiyoruz." ifadelerini kullandı. Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine de çok güzel bir Millet Bahçesi yapacaklarını sözlerine ekledi. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya ise 81 ilde aynı anda 2023 noktada 3 saat içerisinde daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, "Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü olarak bugün için 130 bin fidan hedeflemiştik ancak vatandaşlarımızın kampanyaya yoğun ilgi göstermeleri nedeniyle ilimizdeki sayı 138 bin 432'ye çıktı. Bu kadar fidan bugün toprakla buluşturulacak." dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar ve askerler fidan dikti.

- Şanlıurfa Şanlıurfa'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında yaklaşık 300 bin fidan dikildi. Kampüs Okulları mevkisinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğretmen ve öğrenci katıldı. Kentin 25 farklı noktasında organize edilen etkinlik kapsamında zeytin ağırlıklı fidanlar toprakla buluşturuldu. - Malatya Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Malatya'da da fidanlar dikildi. Vali Aydın Baruş, Orduzu Tabiat Parkı'ndaki programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde düzenlenen fidan dikim kampanyasının kentte hayat bulmasına katkı verenlere teşekkür etti. Geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların ağaç ve doğa sevgisinin kendilerini umutlandırdığını belirten Baruş, şöyle devam etti:

"Fidan nefestir, fidan temiz hava teneffüs etmemizi sağlayan doğanın en güzel nesnesidir. Fidan ve yetişen ağaçlar sayesinde havamız temiz olacak. Çocuklarımız temiz hava soluyacak. Fidan sudur, fidan çektiği yağmurlarla toprağımıza su sağlayan nesnedir. Bu su sayesinde topraklarımız bereketlenir, verimli hale gelir. Bugün kentte dikeceğimiz 200 bin fidan, ülke genelinde dikilecek fidanlar büyüyecek, geleceğimize umut getirecek." Malatya Büyükiehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Bu ağaçlar geleceğimize nefes olacak, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine vesile olacak. Biz Türkiye'nin orman bakımından zengin bir ülke olmasını arzu ediyoruz." dedi. Konuşmaların ardından Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile kent protokolü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. - Kahramanmaraş Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Kahramanmaraş'ta 221 bin fidan dikildi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kentin fidanlar toprakla buluşturuldu. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile diğer ilgililer katıldı. - Adıyaman Adıyaman'da 27 noktada 175 bin fidan toprakla buluştu. Vali Aykut Pekmez, Toptepe köyünde düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi. Adıyaman'ın da bu kampanyaya destek olduğunu aktaran Pekmez, "Kampanyanın anlamı gelecek kuşaklara daha yeşil ve yaşanabilir ülke bırakmak. Asıl amacımız bütün vatandaşlara ağaç, orman ve yeşili sevdirmek. Adıyaman genelinde de bu yıl toplam 1 milyon 800 bin fidan dikilecek. Bir kısmı dikilmeye başladı. Sezon bitine kadar bitirmiş olacağız."