Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan seferberlik kapsamında Adana'da 43 farklı yerde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 205 bin fidan toprakla buluştu.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'ndeki etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla 2 bin 300 kişi 25 bin fidan dikti.

Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ilde 11 milyon ağaçla bir ağaçlandırma seferberliği yapıldığını belirtti.

Toplumun her kesiminden vatandaşla birlikte geleceğe nefes olma adına, bir şölen havasında el ele fidan diktiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için hayırlı olsun. Hem çocuklarımıza yeşil, doğa konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile oluyor hem de çevre duyarlılığı biliyorsunuz, en önemli gündem maddelerimizden birisi. Tüm Türkiye'de inşallah dikilen fidanlar ağaç olsun, ormanlar olsun ve geleceğimize nefes olsun diyorum." diye konuştu.