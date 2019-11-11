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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar ve Karaman'da, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında toplam 242 bin fidan dikildi

KONYA (AA) - Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Afyonkarahisar ve Karaman'da toplam 242 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu 10. kilometresinde fidan dikim alanında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, program kapsamında 142 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Türkiye'nin her geçen gün yeşillendiğini dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"İlimiz, Afyonkarahisar olarak Anadolu'nun ortasında bozkır olarak algılanan bir bölgede. Yüzde 10'luk bir orman alanı varken 15 yıllık süre içerisinde bu şu anda yüzde 20'leri geçmek üzere. Bugünkü ve bugünden sonra dikilecek fidanlarla bu orman alanı daha da genişleyecek. Artık bozkır olmaktan yeşillikler içerisinde olan ve herkesi daha da cezbedici bir konuma getirecek olan il olma yönünde hızla ilerliyoruz. Ormanlar bizim sadece görüntü olarak değil, günlük yaşamamızın bir parçası olarak önemli alanlar. Bunları oluşturmamız ve korumamız lazım. Gelecek nesillere aktarmamız lazım."

Programa Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı.

Konuşmaların ardından kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş fidan dikti.

- Karaman

Karaman'da da program kapsamında 100 bin fidan dikildi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Yeşildere TOKİ Afet Evleri mevkisinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım 2019 tarihli genelgesiyle bugünün Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Karaman Valiliği olarak bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Şu an bütün Türkiye'de 11 Kasım tarihinde saat 11.11'de 15 milyon fidan toprakla buluşacak. Biz de bugün Karaman'da 100 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Orman teşkilatımıza bugün buraya gelenlere ve bu hafta boyunca ekim yapacak bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 100 bin fidan, yaklaşık 25 çeşit tür ile ağaçlandırma faaliyetinde bulunacağız. Geleceğe nefes anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. Karaman'ın gerçekten ormana ihtiyacı var. Toplam yüzölçümümüzün yaklaşık yüzde 24'ü ormanlık alandır. Su, orman ve çevre duyarlılığı içerisinde hareket etmemiz gerekiyor."

Konuşmaların ardından Vali Meral ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturarak ilk can sularını verdi.

Programa, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Karaman Konya

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