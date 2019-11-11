KONYA (AA) - Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Afyonkarahisar ve Karaman'da toplam 242 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu 10. kilometresinde fidan dikim alanında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, program kapsamında 142 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Türkiye'nin her geçen gün yeşillendiğini dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"İlimiz, Afyonkarahisar olarak Anadolu'nun ortasında bozkır olarak algılanan bir bölgede. Yüzde 10'luk bir orman alanı varken 15 yıllık süre içerisinde bu şu anda yüzde 20'leri geçmek üzere. Bugünkü ve bugünden sonra dikilecek fidanlarla bu orman alanı daha da genişleyecek. Artık bozkır olmaktan yeşillikler içerisinde olan ve herkesi daha da cezbedici bir konuma getirecek olan il olma yönünde hızla ilerliyoruz. Ormanlar bizim sadece görüntü olarak değil, günlük yaşamamızın bir parçası olarak önemli alanlar. Bunları oluşturmamız ve korumamız lazım. Gelecek nesillere aktarmamız lazım."