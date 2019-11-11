"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Törenle 55 bin 555 fidan toprakla buluşturuldu. İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve bin 111 personeli, bin 111 fidan dikerek etkinliğe destek verdi.

Fidanların sadece tarımsal bir konu olmadığını, eğitim, kültür ve sosyal hayatla ilgili önemli sonuçları olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Nasıl ki ağaç yaşken eğilir sözümüz var, bu fidanların nasıl yeşereceği ile ilgili herbirimizin tecrübesi, bilgisi var. İnşallah bu fidanlarımız tarım ve orman işleriyle ilgili çok daha yeşil yüksek rekoltelere sahip olabilecek sonucu doğursun aynı şekilde geleceğimizin ümidi olan gençlerimizin yetişmesine de örneklik teşkil edecek sonuçları buradan çıkarmamıza da anlamamıza da vesile olsun." diye konuştu.

- Kastamonu

Kastamonu'da 56 farklı noktada 132 bin 750 fidan dikildi.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'ndeki fidan dikim töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, ormanlardan hem ekonomik fayda sağlanmasının hem de ormanların yaşatılmasının gerektiğini belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinen Karadeniz, "Kastamonu'ya Allah bu konuda büyük bir bereket vermiş. Siz fidanı toprağa bırakın ağaç kendiliğinden yetişiyor. Ama özellikle orman yönünden fakir olan yörelerimizi dikkate aldığımızda bu etkinliğin ülkemizin bundan sonraki orman varlığının artması ve ileride daha büyük bir ekonomik değer taşıması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.