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11 milyon fidan hedefi, 12 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 'Geleceğe nefes' sloganıyla 81 ildeki 2 bin 23 noktada başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası, 4 Kasım itibarıyla aşıldı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 'Geleceğe nefes' sloganıyla 81 ildeki 2 bin 23 noktada başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası, 4 Kasım itibarıyla aşıldı. Sahiplenilen fidan sayısı, 12 milyonu geçti. En çok fidan sahiplenilen iller sıralamasında Manisa birinci, Isparta ikinci, Bingöl ise üçüncü oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kampanya 5 fidanla destek verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 milyon 47 bin 430 fidan hedefiyle başlattığı kampanyaya, Türkiye'nin 81 ilinde yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya katılım oranıyla 4 Kasım Pazartesi itibarıyla hedef aşıldı. Sahiplenilen fidan sayısı ise 12 milyonu geçti. 'www.gelecegenefes.com' internet sitesinden 81 il üzerinden seçim yapılarak, orman bölge müdürlüklerince belirlenen 2 bin 23 dikim alanından 1'inde toprakla buluşturulmak üzere fidan sahiplenilebiliyor.
HEDEFİ AŞAN İLLER SIRALAMASI
Bugün itibarıyla fidan sahiplenilen iller sıralamasında, 200 bin hedef koyulan Manisa yüzde 162 katılım ve 325 bin fidanla ilk sırada yer aldı. 145 bin hedef koyulan Isparta, yüzde 162 katılım oranı ve 235 bin fidan sayısıyla ikinci sırada yer alıyor. 65 bin fidan hedefi koyulan Bingöl ise yüzde 158 katılım oranı ve 103 bin fidan sayısıyla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada 50 bin hedef koyulan, yüzde 148 katılım oranı ve 74 bin fidana ulaşan Tunceli geliyor. 204 bin hedef koyulan Yozgat, yüzde 146 katılım oranı ve 300 bini aşkın fidanla beşinci sırada yer aldı.
3 BÜYÜK İL YÜZDE 100'Ü AŞTI
Türkiye'nin en büyük illeri İstanbul'da 177 bin hedef koyulurken, katılım oranı yüzde 106, fidan sayısı 187 bine ulaştı. Ankara'da 240 bin hedefe karşı katılım oranı yüzde 101, fidan sayısı 243 bini aştı. İzmir'de 300 bin fidan hedefi yüzde 100'e ulaştı ve 302 bin fidan sayısına ulaşıldı. 81 ilin 77'sinde yüzde 100 hedefler aşılırken, Iğdır yüzde 85, Çorum yüzde 81, Elazığ yüzde 90, Burdur yüzde 87 oranında kalan iller oldu.
81 İLDE 11 KASIM SAAT 11.11'DE
11 milyon olarak hedeflenen; ancak yoğun ilgi nedeniyle 12 milyona yaklaşan ve rakamın daha da büyüyeceği öngörülen kampanyada, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de, 81 ilde fidan dikimine başlanacak. 2 bin 23 noktadaki dikimlerde, fidan sahiplenenler, kendilerine gönderilen sertifikalarda belirtilen dikim noktalarına giderek, dikime katılabilecek.
DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN FİDANLARI FİNİKE'YE
Kampanyaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Memleketi Antalya'dan kampanyaya destek veren Bakan Çavuşoğlu adına 5 fidan, 11 Kasım'da Finike'de Finike-Kumlaca yolu refüjü sahil kesimine dikilecek. Antalya'dan kampanyaya destek veren AK Parti Milletvekili Mustafa Köse adına 1 fidan ise Kaş ilçesi Çeşme Mahallesi Kavacık mevkisindeki orman arazisine dikilecek. 200 bin 35 fidan hedefi koyulan Antalya'da katılım oranı yüzde 102'ye ulaşırken, sahiplenilen fidan sayısı da 204 bin 968 oldu.
ÜCRETSİZ KATILIM
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, 11 Kasım saat 11.11'de Türkiye genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için '11 milyon fidan geleceğe nefes ol' sloganıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan kampanyada, Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısının 12 milyonu bulduğunu söyledi. Özen, kampanyanın ücretsiz olduğunu, herkesin katılabileceğini kaydetti.
Kampanyanın iki yönü olduğunu belirten Özen, "Birincisi, bütün kurumlar kendi illerindeki orman müdürlüklerinden kendi belirlediği lokasyona, 'Ben şu kadar fidan dikmek istiyorum' diyerek, istedikleri fidanı ücretsiz alıp dikebilir. Bir de bütün vatandaşlarımız 'www.gelecegenefes.com' adlı siteden müracaat edip, istedikleri ilde kendi adlarına bir fidan dikimini sağlayabilir. Hedef 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması" dedi.
'AHBAP 50 BİN KİŞİYLE SAHADA'
AHBAP Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, aylardır bu haberi beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
'Türkiye'nin her tarafında 11 Kasım'da ağaçlandırma çalışması yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kampanyayı başlatıyor. Biz Ahbap'lar tüm şehirlerde en az 50 bin kişi ile sahadayız. Haydi ülkemizi birlikte ağaçlandıralım. Okul bahçeleri, ibadet bahçeleri, askeri alanlar, köyler, boş alanlar, ağaçlandırılmaya müsait yerler. Her yere fidanları dikeceğiz. 11 Kasım'da 11 milyon fidan. Toprak yapısına göre, dikilecek ağaç türleri ceviz, badem, zeytin, defne, ıhlamur, kestane, mavi yemiş, mahlep, alıç, iğde, zerdali, meşe, fıstık çamı, çam türleri, sedir, servi. Biz AHBAP Platformu olarak tüm şehirlerde hazırlık yaptık. Haydi sizler de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu kampanyasına katılın.'

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