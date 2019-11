11 milyon fidan için geri sayım başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikle 11 Kasım’da saat 11.11’de 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, etkinliğe olan yoğun ilgiye değinerek, "Biz 11 milyon fidanın sahiplendirilmesi önümüzdeki hafta sonu itibarı ile anca tamamlanır diye bekliyorduk. Ancak bu sabah itibarı ile memleketin 81 ilinden 7’sinden 77’ye tüm vatandaşlarımız neredeyse tüm fidanları sahiplendiler. Şu an itibarıyla 10 milyonu geçkin fidan sahiplenildi” dedi.

11 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilecek seferberlikle "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşulacak. Tarihi seferberlik öncesi Ankara’da ağaçlandırılacak 650 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Şu an Ankara’da çalışma yaptığımız yeri, Cumhurbaşkanımızın da katılacağı tören alanını ziyaret ediyoruz. Burası aşağı yukarı 650 dönümlük, 150 bin civarında ağaç dikeceğimiz bir yer” dedi.

Dünya üzerinde yaşayacak nesillerin sayısını artırmak, yaşamın daha uzun süre kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak için herkesin yarın değil, hemen şimdi bir şeyler yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Geleceğe Nefes” kampanyasına dikkat çekti. Hem yurt içindeki hem de yurt dışında olan ancak kalbi Türkiye ile atan vatandaşların fidan sahiplenebileceğini ya da bağışta bulunabileceğini belirten Pakdemirli, kampanyaya olan yoğun ilgiye değinerek, “Beklediğimizin üzerinde ilgi gören bir kampanya, seferberlik oldu. Biz 11 milyon fidanın sahiplendirilmesi önümüzdeki hafta sonu itibarı ile anca tamamlanır diye bekliyorduk. Ancak bu sabah itibarı ile memleketin 81 ilinden 7’sinden 77’ye tüm vatandaşlarımız neredeyse tüm fidanları sahiplendiler. Şu an itibarıyla 10 milyonu geçkin fidan sahiplenildi” dedi.

Daha yeşil bir Türkiye için tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlar “Geleceğe Nefes” (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebilir ya da bağışta bulunabilir.