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11.nesil Intel işlemcili Samsung Galaxy Book Flex 5G tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Samsung’un 11. nesil Intel işlemci ile gelen Galaxy Book Flex 5G modeli tanıtıldı. İşte Samsung’un yeni canavarının özellikleri.

11.nesil Intel işlemcili Samsung Galaxy Book Flex 5G tanıtıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11. nesil Intel işlemcilerinin tanıtılmasının ardından en güncel donanımı kullanan Galaxy Book Flex 5G modelini tanıttı. Windows 10 ile çalışan bu 2’si 1 arada model, dokunmatik ekranı ile tablet deneyimi de sunuyor.

GALAXY BOOK FLEX 5G ÖZELLİKLERİ

Gücünü 11. nesil Intel i5 veya Intel i7 işlemciden alan laptopta 16 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. 13.3 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile gelen bu modelde 512 GB SSD bulunuyor.

Grafik tarafında güncel oyunları oynatması ile dikkat çeken Intel Iris Xe grafik birimini barındıran Samsung’un yeni canavarında 13 Megapiksel arka ve 720P ön kamera yer alıyor. AKG destekli 5W gücünde 2 adet hoparlör ile gelen bu model 5G ve S-Pen desteği ile ön plana çıkıyor.

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