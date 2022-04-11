11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

"11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Karadeniz açıklarında meydana gelen depremin İstanbul ve çevre illerde hissedildiği aktarıldı. Son dakika deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

11 Nisan akşamında 20.40 sıralarında Karadeniz'de meydana gelen depremin İstanbul ve çevre illerden hissedildiği kaydedildi. Konuyla alakalı Twitter'da kullanıcılardan çok sayıda paylaşım yapıldı.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Karadeniz depreminin 4.4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.5, derinliğinin 12.9 km olduğunu duyurdu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



