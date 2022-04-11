HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11.04.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Nisan akşamında İstanbul'da deprem olup olmadığı araştırılıyor. Depremin Karadeniz açıklarında akşam saatlerinde meydana geldiği ve İstanbul'dan hissedildiği bilgisi aktarıldı. İstanbul'da yaşayanlar Twitter'da paylaşım yaptı. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

"11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Karadeniz açıklarında meydana gelen depremin İstanbul ve çevre illerde hissedildiği aktarıldı. Son dakika deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

11 Nisan akşamında 20.40 sıralarında Karadeniz'de meydana gelen depremin İstanbul ve çevre illerden hissedildiği kaydedildi. Konuyla alakalı Twitter'da kullanıcılardan çok sayıda paylaşım yapıldı.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Karadeniz depreminin 4.4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.5, derinliğinin 12.9 km olduğunu duyurdu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Nisan İstanbul, Karadeniz'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildiSon dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı! "Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Mahkeme önünde soyunup...

Hep aynı şeyi yapıyor! Mahkeme önünde soyunup...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.