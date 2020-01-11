11 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 9, 15, 17, 34, 35 ve 38 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

