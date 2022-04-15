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  4. 11 Ocak 2021'de başlamıştı! İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı

11 Ocak 2021'de başlamıştı! İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı

15.04.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “Eren Operasyonlarının” 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

11 Ocak 2021'de başlamıştı! İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen “Eren-Kış Operasyonları” 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

TOPLAM 339 TERÖRİST

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

ABLUKA OPERASYONLARI BAŞLATILDI

Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İLKBAHAR-YAZ ABLUKA OPERASYONLARI başlatıldı.
Abluka operasyonlarıyla, Teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürüleceği, Lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirileceği, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24saatesasıylave ARA-BUL-YOKET taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edileceği kaydedildi.
Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyonun icra edilmesi planlandığı vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı
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