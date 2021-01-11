11 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

11 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 10 bin 220 oldu.

10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." dedi.

10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Ocak) koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 138 olarak açıklanmıştı.





