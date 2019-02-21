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11 otomobil çalan şüpheli 12 kişi serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

ANKARA'da çaldıkları arabaları 'change' yaparak satmaya çalışan çete çökertildi.

11 otomobil çalan şüpheli 12 kişi serbest kaldı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da çaldıkları arabaları 'change' yaparak satmaya çalışan çete çökertildi. Çaldıkları otomobilleri 'piston hazır mı? şifresi ile motor numaralarını değiştirdiği saptanan şüpheli 12 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da çalınan otomobiller ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucunda liderliğini Ali A.'nın yaptığı 12 kişilik çetenin izine ulaştı. Çeteyi takibe alan polis, 'change' (motor ve şasi numarasını değiştirmek) yapılmış 11 çalıntı araç ele geçirdi. Araçlar, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alınırken, ekipler çetenin saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çete lideri Ali A. ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, yapılan incelemelerde çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, 'change' yapılan araçlar için, 'piston hazır mı?' cümlesini şifre olarak kullandıkları tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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11 otomobil çalan şüpheli 12 kişi serbest kaldı11 otomobil çalan şüpheli 12 kişi serbest kaldı11 otomobil çalan şüpheli 12 kişi serbest kaldı

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