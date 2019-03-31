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11 seçmenli köyde oy verme işlemi 1 saatte bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı 6 hane ve 11 seçmenli Yeniköy'de muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanılan seçim, 1 saatte tamamlandı.

11 seçmenli köyde oy verme işlemi 1 saatte bitti

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı 6 hane ve 11 seçmenli Yeniköy'de muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanılan seçim, 1 saatte tamamlandı.
Bayramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yeniköyde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemiyle birlikte 6 haneli köyde bulunan 11 seçmen 1 saat içinde sandık başına giderek oyunu kullandı. Köyde muhtarlık seçimlerine tek aday olarak Hasan Özer (46) girdi.
Muhtar seçildiği takdirde ilk olarak gölet yanında piknik alanı oluşturmak istediğini belirten evli ve 1 çocuk babası Hasan Özer, "Buradan gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 1 kilometrelik yolun yapımı ile yeni kaldırım yapma sözü veriyorum" dedi.

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11 seçmenli köyde oy verme işlemi 1 saatte bitti11 seçmenli köyde oy verme işlemi 1 saatte bitti11 seçmenli köyde oy verme işlemi 1 saatte bitti

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