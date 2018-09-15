BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "11. Şehit Emanetleri Fethi Sekin Sergisi" açıldı.
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde öğretmen Menderes Kılıçaslan'ın katkılarıyla, Avlu Balıkesir Sergi Salonu'nda düzenlenen ve şehit ailelerinin de katıldığı sergide 170'e yakın şehit emaneti sergilendi.
Kılıçaslan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu sergiyi açmak için 6 aydır çabaladıklarını söyledi.
Amaçlarının genç nesillere milli bilinç kazandırmak olduğunu dile getiren Kılıçaslan, şöyle konuştu:
"Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bu işi yapıyoruz. Talep eden iller, emniyet müdürlükleri ve benzeri yerlerde sergiler açıyoruz. Buradan Ankara, Şanlıurfa, Hatay'a gidecek şehit emanetlerimiz. Şehitlerimiz bizler için canlarını feda ettiler. 'Emanetiniz emanetimizdir.' sloganı ile yola çıktık. Çok ciddi bir destek görmekteyiz. Kısa sürede çığ gibi büyüdü. Özellikle ailelerimize bize vermiş oldukları destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyorum."
Elazığ'da özel harekat kadrosunda görevliyken 2002'de teröristler ile girilen çatışmada şehit düşen komiser yardımcısı Cihan Karadavut'un eşi Tülay Karadavut da eşinin daha önce rüyasında şehit olacağını gördüğünü ve bunu kendisine anlattığını söyledi.
- "Babam kanını vermeseydi bayrağın rengi solardı"
"Eşim şehit olmayı çok isterdi. Gönlünde yatan şehit olmaktı." diyen Karadavut, şöyle devam etti:
"Bana geride 3 evlat, 3 emanet bıraktı. 3 yaşındaki kızım 'Babam kanını vermeseydi bayrağın rengi solardı.' diye teselli oldu. Çünkü ben onlara bayrağın ne kadar değerli olduğunu anlatmıştım. Bedellerin o kadar büyük olduğunu çocuklarım da biliyordu. Çünkü öyle bir neslin torunlarıyız ki kundağını çıkarıp mermiye sarmış bir neslin torunlarıyız ve gelecekte de öyle nesiller bırakmak istiyoruz."
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.
Sergi 22 Eylül'e kadar açık kalacak.
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