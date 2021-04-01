HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye’ye gönderildi

11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye’ye gönderildi

01.04.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’den Bulgaristan’a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini öne sürdü.Kırklareli’nden Bulgaristan’a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 11 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırklareli’den Bulgaristan’a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini öne sürdü.
Kırklareli’nden Bulgaristan’a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 11 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.
Avrupa hayaliyle Bulgaristan’a kaçan 11 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, iddiaya göre Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye’ye geri gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Muğla açıklarında korkutan depremMuğla açıklarında korkutan deprem
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Kendilerini avunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı gibi göstermişler! Dolandırıcı örgütün milyonluk vurgunu

Kendilerini avunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı gibi göstermişler! Dolandırıcı örgütün milyonluk vurgunu

Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Muğla açıklarında korkutan deprem

Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Ağır hastalık dönemi geçirdim

Erzurum Valisi Memiş: Ağır hastalık dönemi geçirdim

Galatasaray Lisesi'nde intihar girişimi: Yardım istemiyorum, iş istiyorum!

Galatasaray Lisesi'nde intihar girişimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Son Dakika: Ankara'da TEM'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.